ВОЙНА В Украине Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - новые данные Генштаба ВСУ

2024-09-24 15:37

На фронте за прошедшие сутки произошло 143 боя. На Торецком направлении орки привлекали авиацию. Об этом 24 сентября сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава и ВВТ противника, два средства ПВО, пять артиллерийских систем, один пункт управления БПЛА и две радиолокационные станции российских оккупантов.

По данным Генштаба, на Харьковском направлении произошло два боевых столкновения в районах населенных пунктов Липцы и Тихое.

На Купянском направлении отражены семь атак в районах Глушковки, Кучеровки, Колесниковки и Стельмаховки.

На Лиманском направлении отражены 19 атак врага в районах Чернещины, Дружелюбовки, Невского, Макеевки, Дибровы, Торского и Дроновки.

На Северском направлении остановлена ​​атака неподалеку от Федоровки.

На Краматорском направлении отражены пять попыток захватчиков продвинуться вблизи Калиновки, Клещиевки, Белой Горы и Предтечино.

На Торецком направлении враг пытался 15 раз продвинуться при поддержке штурмовой авиации.

На Покровском направлении отражены 30 атак в направлении Воздвиженки, Мариновки, Миролюбовки, Новоторецкого, Николаевки, Новогродовки, Журавки, Красного Яра и Зеленого Поля.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 21 атаку в районах населенных пунктов Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Екатериновки и Украинска.

На Времовском направлении орки предприняли восемь попыток захватить позиции недалеко от Павловки и Угледара.

На Ореховском направлении враг атаковал вблизи Новоалександровки.

На Приднепровском направлении россияне провели четыре штурма, получили отпор.