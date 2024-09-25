ВОЙНА В Украине Зеленский в ООН: рф готовит удар по украинским АЭС

2024-09-25 22:15



У Киева есть доказательства того, что российские агрессоры планируют нанести удары по трем атомным электростанциям.

Россия намерена атаковать три украинских атомных электростанции. Об этом во вторник, 24 сентября, заявил президент Владимир Зеленский на Совбезе ООН.

"Они готовятся атаковать наши атомные электростанции, три из них, мы имеем эту информацию и имеем доказательства этого. Если Россия готова зайти так далеко, значит ничего из того, что вы цените, для Москвы не имеет значения. Этот вид российского цинизма будет продолжать наносить удары, если ему дадут хоть какое-то место в мире", - сказал Зеленский.



Зеленский подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин нарушил множество норм и правил и он не остановится сам. По словам Зеленского, "следует остановить агрессора", который является нарушителем Устава ООН.



"Россию можно только принудить к миру. И именно это нужно – принудить Россию к миру как единственного агрессора в этой войне, единственного нарушителя Устава ООН", - сказал он.



Президент отметил, что когда предложил миру украинскую "формулу мира" в 2022 году - он как раз предлагал придерживаться этого Устава.



"Сделать эффективным все то, ради чего была создана эта организация. Каждый пункт "формулы мира" основывается на принципах, целях и нормах Устава ООН – на правах, гарантированных странами, и на резолюциях Генеральной ассамблеи, которые уже поддержаны большинством стран", – сказал он.



Зеленский подчеркнул, что не существует разных версий Устава ООН для разных частей света. Нет "региональных квазистатутов".



Ранее сегодня Зеленский заявил, что Россия использует китайские спутники для съемки украинских атомных электростанций. Возможно, это делается в рамках подготовки к ударам по ним.