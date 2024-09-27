ВОЙНА В Украине Стали известны новые детали массированной атаки рашистов на украинскую энергетику

2024-09-27 08:26

В результате вчерашней российской массированной атаки на украинскую энергетику подверглись обстрелу три объекта передачи электроэнергии. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Враг совершил очередную массированную атаку на украинскую энергетику, применив для этого дроны и ракеты. В частности, было атаковано три объекта передачи электроэнергии, один из них – в Николаевской области. Но своих целей российские террористы не достигли – энергосистема Украины работает в сбалансированном режиме, отключений электроснабжения не запланировано", – написал он.

Премьер рассказал, что сегодня правительственная команда в Николаевской области осмотрела ход строительства инженерной защиты на энергетических подстанциях.

Также чиновники ознакомились с процессом установки двух когенерационных установок мощностью 1,5 МВт каждая, что обеспечит теплом более 200 многоквартирных жилых домов, пять медицинских и 24 образовательных учреждения.

"В целом к ​​новому отопительному сезону Николаевоблтеплоэнерго обязалось построить 5 объектов распределенной генерации на базе газопоршневых когенерационных установок общей мощностью 5,5 МВт", – резюмировал премьер.

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