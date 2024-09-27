На войне с российскими террористами погиб еще один украинский чемпион

Очередная величайшая утрата для украинского спорта. На войне с российскими террористами погиб чемпион Украины по ММА Назарий Гаврилец.
Спортсмену был 21 год, и до своего дня рождения он не дожил лишь полтора месяца.
Как сообщили в Спортивном комитете Украины, воин погиб 12 сентября при спецоперации ВСУ на Курщине.
"Война забрала еще одного юношу, спортсмена, чемпиона Украины по ММА. Назарий Гаврилец из Калушской общины Ивано-Франковской области, погиб в Курской области РФ, выполняя спецзадание", - говорится в сообщении.
Как отметили в комитете, Назарий был старшим оператором группы специального назначения. В борьбу с противником он вступил еще в 18-летнем возрасте.