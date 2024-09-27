ВОЙНА В Украине На войне с российскими террористами погиб еще один украинский чемпион

2024-09-27 11:32

Очередная величайшая утрата для украинского спорта. На войне с российскими террористами погиб чемпион Украины по ММА Назарий Гаврилец.

Спортсмену был 21 год, и до своего дня рождения он не дожил лишь полтора месяца.

Как сообщили в Спортивном комитете Украины, воин погиб 12 сентября при спецоперации ВСУ на Курщине.

"Война забрала еще одного юношу, спортсмена, чемпиона Украины по ММА. Назарий Гаврилец из Калушской общины Ивано-Франковской области, погиб в Курской области РФ, выполняя спецзадание", - говорится в сообщении.

Как отметили в комитете, Назарий был старшим оператором группы специального назначения. В борьбу с противником он вступил еще в 18-летнем возрасте.