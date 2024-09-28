Политика Трамп убеждает, что он "за справедливый мир" для Украины

2024-09-28 09:30

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что выступает за "справедливый" мир для Украины, но воздержался от конкретики относительно того, какое соглашение о завершении войны между Россией и Украиной считал бы справедливым.

Источник: CNN, "Европейская правда", Трамп в общении со СМИ после встречи с Зеленским в Нью-Йорке

Детали: На вопрос о том, каким Трамп видит справедливое соглашение о прекращении российско-украинской войны, он ответил: "Об этом еще рано говорить".

"У меня есть мои идеи, а у президента (Зеленского – Ред.) точно есть свои собственные идеи. Но он (мир – Ред.) должен быть справедливым", – сказал Дональд Трамп.

Зеленский, который стоял рядом с ним, вставил свою ремарку о том, что эта война вообще никогда не должна была бы начаться.

"Путин убил столько людей. И конечно же мы должны делать все, чтобы давить на него для прекращения войны. Он на нашей территории – это самое важное понимать – это он на нашей территории", – подчеркнул президент Украины.