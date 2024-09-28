ВОЙНА В Украине Авиабомбы JSOW для Украины: эксперт оценил объемы поставок

2024-09-28 12:30



Главный редактор Defense Express Олег Катков напомнил, что базовая JSOW имела кассетную боевую часть, но неизвестно, в какой версии бомбы передадут Украине.

Оценить количество авиабомб JSOW, которое может получить Украина сложно, но оно будет значительным в любом случае.

Такое мнение высказал главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире Киев24. Он отметил, что эти боеприпасы выделяются Украине по программе президентского изъятия из запасов Вооруженных сил США.

"Какой ресурс передачи? В 2015 году, когда было прекращено производство этих авиационных боеприпасов, было выпущено около 3 тыс. Часть из них была использована... в Афганистане, Югославии. То есть ориентировочно минус 400 от общего количества", - сказал он.

Катков добавил, что эти боеприпасы также шли на экспорт и первыми их купили Объединенные Арабские Эмираты. Они заказали около полутысячи, но была ли эта партия поставлена из запасов, или это были авиабомбы нового производства, неизвестно.

"Поэтому исключительно условные цифры: есть тысяча, но США считают, что могут передать только 500, а 500 должно остаться у них. То есть реальный ресурс считать сложно, но он довольно значительный в любом случае", - резюмировал Катков.

Он отметил, что базовая JSOW имела кассетную боевую часть, но в 2000-х годах Воздушные силы США сняли их с вооружения в рамках отказа от использования кассетных боеприпасов и начали их переделывать на унитарные. В контейнер бомбы вместо кассетных боеприпасов устанавливался боеприпас фугасной авиационной бомбы.

"Сказать, какие именно версии передают нам, сложно", - отметил Катков.

Он выразил убеждение, что Украине лучше переделывать авиабомбы JSOW в крылатые ракеты, чем просто использовать как планирующие бомбы. По его словам, бомбы JSOW Украина сможет запускать только с низких высот, а это на дальность лишь примерно 40 км. Тогда как крылатая ракета сможет поражать на расстоянии 560 км.

Помощь США Украине

США выделили Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 375 миллионов долларов. В Пентагоне обнародовали содержимое пакета - в нем среди прочего в частности значатся боеприпасы класса "воздух-земля".

Президент США Джо Байден официально подтвердил, что его страна передаст Украине бомбы JSOW для истребителей F-16. Об этом он заявил в речи по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый Дом.

Вчера Катков сказал, что США реализуют "элегантный план" по предоставлению Украине дальнобойного вооружения. По его словам, авиабомбы JSOW можно легко превратить в крылатые ракеты большой дальности, и Украина может это сделать самостоятельно.