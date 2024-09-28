ВОЙНА В Украине Украинцам прояснили, нужно ли лично идти в ТЦК при оформлении отсрочки

2024-09-28 16:30

Юрист Владимир Романчук, юрист и младший лейтенант запаса опроверг заявление представителя Полтавского ТЦК и СП Романа Истомина о необходимости личного присутствия для оформления отсрочки от мобилизации.

Об этом он сказал в комментарии изданию ZN.UA.

По словам Романчука, постановление №560, на которое ссылался Истомин, не требует обязательного личного присутствия в военкомате.

"Норма предусматривает подачу заявления, без каких-либо требований о подаче через прибытие в ТЦК и СП", - пояснил юрист.

Он отметил, что согласно пунктам 58-60 постановления, военнообязанные могут подать заявление на отсрочку, приложив подтверждающие документы. Более того, оформление отсрочки может проводиться с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов на основании данных из других государственных реестров.

Романчук подчеркнул, что комиссия имеет право запрашивать дополнительную информацию у органов государственной власти, и этот процесс не требует личного присутствия заявителя в ТЦК.

"Нормы постановления №560 никоим образом не обязывают к личному прибытию в помещение ТЦК и СП и не запрещают отправку соответствующих заявлений по почте", - заключил юрист, добавив, что эта позиция неоднократно подтверждалась украинскими судами.

Романчук также отметил, что студенты, аспиранты и докторанты, находящиеся за границей, могут обновлять данные через реестр или отправлять документы по почте без личного присутствия. Однако юрист предупредил, что подача заявлений через родственников, адвокатов или без личной подписи заявителя законом не предусмотрена и такие обращения будут отклонены.