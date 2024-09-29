ВОЙНА В Украине Сообщения о помощи роССии подрывают заявленный Китаем нейтралитет в отношении войны – ISW

2024-09-29 09:30

 

Появляющиеся в СМИ сообщения о помощи Китая России подрывают попытки КНР показать себя якобы "нейтральным посредником в войне".

Источник: ISW

Детали: Западные чиновники продолжают подчеркивать усилия Китайской Народной Республики, направленные на поддержку российских военных действий в Украине.

Издание The Times сообщило, что западные чиновники обнаружили, что компания из КНР направляет в Россию ряд военных беспилотников для тестирования и возможного использования российскими войсками в Украине.

Западный чиновник заявил, что компания из КНР подписала соглашение с Россией в 2023 году, и что существуют "четкие доказательства того, что компании из КНР поставляют России смертоносное оружие для использования в Украине".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что примерно 70 процентов российского импорта станков и 90 процентов импорта микроэлектроники поступает из КНР и Гонконга, и что Россия использует этот импорт для производства ракет, бронетехники и боеприпасов.

Блинкен добавил, что действия КНР "расходятся с реальностью", поскольку КНР говорит о желании мира в Украине, но позволяет китайским компаниям совершать действия, которые помогают российским военным усилиям.

Дословно ISW: "КНР неоднократно пыталась показать себя нейтральным посредником в войне в Украине, и постоянные сообщения о помощи КНР российским военным усилиям подрывают это утверждение".

Ключевые выводы ISW за 28 сентября:

  • Западные официальные лица продолжают подчеркивать усилия Китая, направленные на поддержку российских военных действий в Украине.
  • Украинские СМИ сообщили 28 сентября, что российские движения сопротивления, координируя свои действия с Главным управлением военной разведки Украины, ликвидировали начальника 924-го Государственного центра беспилотной авиации Министерства обороны России полковника Алексея Коломейцева.
  • Министерство иностранных дел России решительно осудило 28 сентября якобы "политическое убийство" Израилем лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.
  • Российские войска незначительно продвинулись в Курской области.
  • Также оккупанты продвинулись вблизи Купянска, Селидово и Угледара.
  • По сообщениям, Россия внедряет законодательство, которое позволяет российским властям освобождать обвиняемых в преступлениях от уголовной ответственности, если обвиняемый подписывает контракт с МО России.
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