Политика Байден по итогам визита Зеленского заявил, что Украина победит в войне

2024-09-30 19:15
 
 
Глава США подтвердил намерение поддерживать Украину на ее пути в НАТО и Европейский Союз.

Президент США Джо Байден заявил об уверенности в том, что Украина одержит победу в полномасштабной войне с Россией. Об этом глава США сообщил на платформе X в воскресенье, 29 сентября.

Байден заверил, что Соединенные Штаты окажут Киеву необходимую поддержку.

"Украина выиграет эту войну. И Соединенные Штаты будут продолжать стоять рядом с ними на каждом шагу", – написал он.

Президент США разместил краткий видеоролик о переговорах с Владимиром Зеленским, в котором он, в частности, подтвердил намерение поддерживать Украину на ее пути в НАТО и ЕС.

Добавим, что во время встречи с президентом США Джо Байденом, Зеленский представил ему план победы Украины в войне с РФ. Тем временем кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп подверг жесткой критике президента Зеленского за его нежелание урегулировать войну с Россией мирным путем.

Отметим, что президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский проведут еще одну встречу в октябре, во время которой обсудят план победы в войне с Россией.

Ранее Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Украине.
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