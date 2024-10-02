Працівників ТЦК зобов'язали фіксувати свої дії на відео – адвокати та ЗМІ зможуть отримати копію запису

Міноборони затвердило інструкцію із застосування ТЦК приладів фото- та відеофіксації, відповідно до якої з метою захисту гідності та честі особового складу ТЦК записи можуть передавати також і журналістам.
Фото- і відеозаписи або копії записів з портативних відеореєстраторів, які будуть застосовувати уповноважені представники ТЦК, можуть бути надані за вмотивованими запитами органів державної влади, органів досудового розслідування, прокуратури, слідчого судді та суду, поліції та інших осіб у порядку, передбаченому законом.
Це передбачає Інструкція із застосування ТЦК технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- та відеофіксації.
16 вересня Міністерство юстиції зареєструвало даний наказ Міноборони №532 від 6 серпня 2024 року про затвердження інструкції, але вона ще не набула чинності.