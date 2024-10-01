Политика Новый генсек НАТО Рютте сделал важное заявление о войне в Украине

2024-10-01 22:15

Марк Рютте подчеркнул, что "мы должны обеспечить, чтобы Украина победила".

Для нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте ключевым приоритетом будет оставаться поддержка Украины, обеспечение условий ее победы, а также укрепление трансатлантических связей и глобального партнерства в решении вопросов безопасности.

Об этом сам Рютте заявил во время церемонии передачи полномочий руководителя НАТО 1 октября, сообщает "Укринформ".

"Вы упомянули о приоритетах, которые мы будем продвигать в будущем. Это – Украина. Мы должны обеспечить, чтобы Украина победила как суверенное независимое демократическое государство", – подчеркнул новый глава Альянса.

Среди приоритетов он также назвал систему сдерживания и обороны НАТО.

"Мы должны увеличить уровень нашей коллективной обороны, и вы так много для этого сделали. И, безусловно, это глобальное партнерство НАТО, его расширение и углубление, чтобы оно отвечало на проявления опасности в мире", – сказал Рютте во время подхода к прессе с экс-генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.

К слову, ранее в Белом доме заявили, что США приветствуют решение о назначении Рютте на должность генсека НАТО. Там указали на убежденность президента Джо Байдена в том, что "Рютте будет отличным генеральным секретарем".