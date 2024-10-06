ВОЙНА В Украине ISW проанализировал стимулы мобилизации в роССии

2024-10-06 14:30



Кремль выразил обеспокоенность тем, что текущие усилия по вербовке приносят все меньшие результаты, отмечают аналитики.

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на то, что увеличение правящим режимом РФ финансовых стимулов вряд ли существенно повлияет на преодоление ограничений по мобилизованным. Об этом говорится в отчете ISW.

Правительство России планирует выделить 90 миллиардов рублей (948 миллионов долларов) на единовременные выплаты за заключение военного контракта по минобороны России в период с 2025 по 2027 год, что свидетельствует: Кремль планирует продолжать полагаться на текущие усилия по криптомобилизации, чтобы удовлетворить потребности войны в Украине, пока работает система криптомобилизации.

За последние месяцы российские власти значительно увеличили финансовые стимулы, в том числе единовременные выплаты для подписания военных контрактов.

Российские власти выразили обеспокоенность тем, что текущие усилия по вербовке приносят все меньшие результаты, а значительное увеличение финансовых стимулов в последние месяцы свидетельствует о том, что существующие усилия по вербовке были недостаточными.

ISW заявили, что существуют среднесрочные и долгосрочные ограничения по количеству призывников, которых может привлечь продолжающаяся российская криптомобилизационная кампания и увеличение финансовых стимулов вряд ли существенно повлияет на преодоление этих ограничений.

"Путин и российское военное командование, похоже, не желают мириться со снижением интенсивности российских боевых действий в Украине, поскольку считают сохранение инициативы на всем театре боевых действий стратегическим императивом и остается непонятным, будет ли Путин отвечать еще одним призывом, если столкнется с другим кризисом", подобной или хуже осени 2022 года", - заявили в ISW.

Как мы уже писали, Госдума отклонила законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных родителей. Одной из причин отказа от отсрочки в России указали опасность "уменьшения кадрового резерва".

Добавим, СМИ писали, что Российская Федерация будет вынуждена объявить очередную волну мобилизации до конца 2024 года, несмотря на то, что сейчас ее численность больше украинской.