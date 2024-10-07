Потери врага в войне против Украины быстро приближаются к отметке в 700 тысяч
2024-10-07 12:28
За время войны общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 660 470 человек (+1250 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Также уничтожены:
- 8919 (+3) вражеских танков
- 17 679 (+21) бронемашин
- 19 092 (+55) артиллерийские системы
- 1216 РСЗО
- 970 средств ПВО
- 368 самолетов
- 328 вертолетов
- 16 578 (+49) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 2613 крылатых ракет
- 28 кораблей/катеров
- 1 подлодка
- 1 керченский мост
- 26 006 (+101) единиц автомобильной техники и автоцистерн
- 3363 (+19) единицы специальной техники