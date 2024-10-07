ВОЙНА В Украине Потери врага в войне против Украины быстро приближаются к отметке в 700 тысяч

2024-10-07 12:28

За время войны общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 660 470 человек (+1250 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Также уничтожены:

  • 8919 (+3) вражеских танков
  • 17 679 (+21) бронемашин
  • 19 092 (+55) артиллерийские системы
  • 1216  РСЗО
  • 970 средств ПВО
  • 368  самолетов
  • 328  вертолетов
  • 16 578 (+49) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 2613  крылатых ракет
  • 28 кораблей/катеров
  • 1  подлодка
  • 1 керченский мост
  • 26 006 (+101) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 3363 (+19) единицы специальной техники
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