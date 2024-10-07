ВОЙНА В Украине Потери врага в войне против Украины быстро приближаются к отметке в 700 тысяч

2024-10-07 12:28

За время войны общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 660 470 человек (+1250 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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