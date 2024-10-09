ВОЙНА В Украине Франция передаст Украине истребители Mirage - впервые озвучены точные сроки

2024-10-09 10:29

Франция планирует передать Украине истребители Mirage 2000 в первом квартале 2025 года. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в соцсети Х.

"Mirage 2000 в Украину: поставка пока запланирована на 1 квартал 2025 года. В Казо, в Жиронде, они будут оснащены новым оборудованием: для ведения воздушного и наземного боя и радиоэлектронной борьбы. Идет обучение украинских пилотов и механиков", - написал он.

Первая группа украинских пилотов завершила обучение во Франции.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Украине самолетов Mirage 2000. По его словам, будет предусмотрена программа подготовки пилотов. При этом он не назвал точное количество Mirage 2000, которое может получить Украина.