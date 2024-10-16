ВОЙНА В Украине Рашисты отчаянно пытаются захватить побольше до наступления морозов

2024-10-16 12:30

Вражеские войска не проводят подготовку к зиме на фронте, а вместо этого пытаются достичь военных целей до наступления морозов. Об этом сообщила спикер оперативно-тактической группировки Луганск Анастасия Бобовникова в эфире тв.

Пресс-секретарь отметила разницу в подходах к боевым действиям между Украиной и врагом.

Рашисты не готовятся к зиме на фронте, но пытаются достичь поставленных целей до наступления морозов.

"Согласно данным нашей разведки, враг не готовится к зимнему периоду. Они пытаются максимально использовать сухую погоду, которая сейчас царит в Донецкой области", - отметила Бобовникова.

По ее словам, российские войска активно применяют артиллерию, FPV-дроны и другие средства поражения, надеясь достичь своих целей до наступления морозов.

Как акцентировала спикер, украинские войска, в противоположность россиянам, уже проводят подготовительные мероприятия к зиме.

С наступлением холодов оккупантам будет гораздо сложнее проводить штурмовые действия на украинские позиции, заверили в ВСУ.