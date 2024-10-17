ВОЙНА В Украине В Киеве СБУ арестовала высокопоставленного чиновника Укрэнерго за подрывную деятельность

2024-10-17 08:26

Служба безопасности Украины задокументировала подрывную деятельность должностного лица НЭК Укрэнерго, который оправдывал вооруженную агрессию россии и отрицал государственность Украины. Об этом СБУ сообщила в Telegram.

"Фигурантом является один из руководителей департамента безопасности госпредприятия, отвечавший за охрану стратегически важных объектов Объединенной энергосистемы Украины. По материалам дела, должностное лицо при разговорах с коллегами и знакомыми пыталось оправдывать военные преступления рашистов, в частности воздушные атаки на гражданскую инфраструктуру нашей страны.

"Во время телефонных звонков своим приятелям фигурант "сливал" им информацию о последствиях ракетно-дроновых ударов по украинским энергообъектам", - говорится в сообщении.

Чиновник также восхвалял вражеский режим и подвергал сомнению существование государства Украина, а также выражал свое желание массового убийства украинцев.

Киберспециалисты СБУ поэтапно задокументировали преступные действия фигуранта и задержали его по месту жительства в Киеве. Речево-лингвистическая экспертиза подтвердила факты противоправной деятельности чиновника в пользу страны-агрессора.

Задержанному сообщено о подозрении по статье Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом (ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины).

Злоумышленнику теперь грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, в настоящее время продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления, в частности, по несанкционированному распространению сведений, составляющих государственную тайну.