Спорт Криштиану Роналду стал игроком команды Аль-Насра из Саудовской Аравии

2022-12-26 15:37

Криштиану Роналду все ближе к тому, чтобы официально стать игроком Аль-Насра из Саудовской Аравии. Про трансфер, как случившийся говорят многие футбольные издания. О переходе португальца знает даже президент Турции Реджеп Эрдоган. По словам руководителя страны, о трансфере ему сообщили лично.

"К сожалению, против Криштиану ввели политические санкции. Выход такого футболиста, как Роналду, на 15 минут, пол часа второго тайма, отняли у команды психологию и энергию. Роналду и Месси? Вместо того чтобы их сравнивать, так или иначе, Роналду теперь едет в Саудовскую Аравию, согласно информации, которую я получил", - цитирует Эрдогана Onedio.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду подпишет контракт с Аль-Насром до 2030 года - 2,5 года будет выступать в статусе футболиста, после чего станет послом Саудовской Аравии.