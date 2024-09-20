Спорт Новым тренером Роналду в Аль-Наcре будет экс-наставник Милана Стефано Пиоли

2024-09-20 18:28

Саудовский Аль-Наcр определился с новым главным тренером. Как сообщает пресс-служба "желто-синих", Стефано Пиоли станет новым наставником клуба. Итальянец заменит на этом посту бывшего тренера Шахтера Луиша Каштру.

Контракт с итальянским специалистом подписан на 2 года с возможностью продления на третий. Сообщается, что зарплата Пиоли составит 12 миллионов евро в год.

Отметим, что последним местом работы Пиоли был итальянский Милан, из которого его уволили по итогам этого сезона.

Команда Криштиану Роналду неудачно начала в этом сезоне чемпионат Саудовской Аравии и идет только на седьмой позиции с пятью очками после трех туров.