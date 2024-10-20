Политика У путина назвали ключевое, но циничное условие "урегулирования" войны в Украине

2024-10-20 12:30

 

В Москве не устают повторять, что якобы готовы к диалогу.

Российская Федерация считает обеспечение своей безопасности "ключевым условием при урегулировании украинского кризиса".

Об этом цинично заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии росСМИ.

"Нам главное – решить наши интересы безопасности. Собственно, то, что предлагалось сделать до "специальной военной операции", и то, что было отвергнуто", – высказался пресс-секретарь российского "фюрера".

Кроме того, Песков в очередной раз нагло заявил, будто диктатор Путин "открыт к диалогу по урегулированию в Украине".

По словам спикера Кремля, диалог "не будет простым, но любая война заканчивается миром".

Напомним, диктатор РФ Владимир Путин сделал заявление о "мирном завершении" войны в Украине. По его словам, якобы Москве нужны условия крепкого мира. И этим могут стать так называемые стамбульские соглашения.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Конгрессе США считают, что использование путиным войск КНДР должно быть "красной линией"

2024-10-20 13:30

Северная Корея пригрозила Южной Корее войной: подробности

2024-10-20 11:30

Зеленский: На БРИКС путин будет предлагать свою формулу окончания войны

2024-10-19 16:30

Зеленский ответил, собирается ли Украина создавать ядерное оружие

2024-10-19 12:30

Еще новости в разделе "Политика"

"Пока нет консенсуса относительно предоставления Украине дальнобойного оружия", - Байден

2024-10-20 16:30

Украина получит первые самолеты Mirage 2000 в начале нового года - МИД Франции

2024-10-20 15:30

В Конгрессе США считают, что использование путиным войск КНДР должно быть "красной линией"

2024-10-20 13:30

У путина назвали ключевое, но циничное условие "урегулирования" войны в Украине

2024-10-20 12:30
Все статьи раздела "Политика"

Политика

"Пока нет консенсуса относительно предоставления Украине дальнобойного оружия", - Байден 2024-10-20 16:30
Украина получит первые самолеты Mirage 2000 в начале нового года - МИД Франции 2024-10-20 15:30
В Конгрессе США считают, что использование путиным войск КНДР должно быть "красной линией" 2024-10-20 13:30
У путина назвали ключевое, но циничное условие "урегулирования" войны в Украине 2024-10-20 12:30