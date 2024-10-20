Политика У путина назвали ключевое, но циничное условие "урегулирования" войны в Украине

2024-10-20 12:30

В Москве не устают повторять, что якобы готовы к диалогу.

Российская Федерация считает обеспечение своей безопасности "ключевым условием при урегулировании украинского кризиса".

Об этом цинично заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии росСМИ.

"Нам главное – решить наши интересы безопасности. Собственно, то, что предлагалось сделать до "специальной военной операции", и то, что было отвергнуто", – высказался пресс-секретарь российского "фюрера".

Кроме того, Песков в очередной раз нагло заявил, будто диктатор Путин "открыт к диалогу по урегулированию в Украине".

По словам спикера Кремля, диалог "не будет простым, но любая война заканчивается миром".

Напомним, диктатор РФ Владимир Путин сделал заявление о "мирном завершении" войны в Украине. По его словам, якобы Москве нужны условия крепкого мира. И этим могут стать так называемые стамбульские соглашения.