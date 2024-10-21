Политика Украина сейчас находится на "необратимом пути" к вступлению в НАТО

2024-10-21 12:28

Украина сейчас находится на "необратимом пути" к вступлению в Альянс, и продолжающаяся на ее территории война является главным препятствием для этого. Об этом заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО Джерри Коннолли, передет Радио Свобода.

"Я думаю, что мы должны это решить, мы должны восстановить суверенитет Украины над своими территориями, а затем убедиться, что открыт путь в НАТО", - подчеркнул чиновник.

По его словам, как НАТО, так и правительство США поддерживают стремление Украины к членству. Он признал, что Киев испытывает определенное нетерпение относительно членства в НАТО, однако ситуация на поле боя остается сложной: "присутствие там российских войск и российская оккупация: должны быть решены".

Президент ПА НАТО подчеркнул, что вступление Украины в НАТО должно охватывать всю ее территорию, включая оккупированные части.

"Мы не знаем, каков будет результат этой борьбы, мы знаем, на какой результат мы надеемся. И именно поэтому НАТО и правительство США выделили большие ресурсы и установили партнерство с нашими братьями и сестрами в Украине, чтобы они выстояли и восстановили полный суверенитет над всей своей территорией", - заявил Коннолли.

Коннолли отметил, что шанс приглашения Украины в НАТО до конца президентского срока Джо Байдена нуждается в консультациях с другими членами Альянса. По его словам, основным приоритетом в настоящее время является завершение насилия, которое российские войска осуществляют на украинских территориях.

Отдельно Коннолли прокомментировал отношения между США и Германией по вопросу членства Украины в НАТО.

"Германия является хорошим союзником. Знаете, скептицизм приходит и уходит. Могу вам сказать, исходя из моих разговоров с канцлером Олафом Шольцем. Он очень твердо поддерживает цели НАТО и немецкие стремления полностью совпадают с американскими целями по отношению к Украине", - отметил он.