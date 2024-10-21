ВОЙНА В Украине Юристы объяснили, когда может задержать ТЦК

2024-10-21 20:04

 

По обращению ТЦК, призывников, военнообязанных и резервистов может задержать полиция. Кроме того, доставить нарушителей в военкомат.

Когда и с какой целью ТЦК могут провести административное задержание, объяснили в Безоплатной правовой помощи.

Когда может задержать ТЦК

  • Юристы отметили, что административное задержание может применяться ТЦК и СП в случаях и с целью:
  • прекращения административных правонарушений, когда исчерпаны другие меры;
  • установления личности;
  • составления протокола об административном правонарушении, в случае невозможности его составления на месте совершения правонарушения, если составление протокола является обязательным;
  • обеспечение своевременного и правильного рассмотрения дел и исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях.

 Причиной задержания ТЦК и СП может быть как зафиксированный факт совершения административного правонарушения ТЦК и СП, так и выявление правонарушения при проверке военно-учетных документов,
– подчеркнули в Бесплатной юридической помощи.

Среди возможных причин – отсутствие военно-учетного документа; отсутствие отметок о пребывании на воинском учете; пребывание в розыске; неявка по повесткам; отказ от вручения повестки; несоответствие военно-учетного документа данным из реестра "Оберег"; несвоевременное представление сведений об изменении своего места жительства, образования, работы и должности; нарушение порядка прохождения учебных сборов.

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фото + видео В роССии молотком убили пилота, причастного к ударам по Украине 2024-10-21 16:48
Бронирование через приложение Дія приостановлено - стала известна реальная причина 2024-10-21 14:31