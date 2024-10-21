Юристы объяснили, когда может задержать ТЦК

По обращению ТЦК, призывников, военнообязанных и резервистов может задержать полиция. Кроме того, доставить нарушителей в военкомат.
Когда и с какой целью ТЦК могут провести административное задержание, объяснили в Безоплатной правовой помощи.
Когда может задержать ТЦК
Причиной задержания ТЦК и СП может быть как зафиксированный факт совершения административного правонарушения ТЦК и СП, так и выявление правонарушения при проверке военно-учетных документов,
– подчеркнули в Бесплатной юридической помощи.
Среди возможных причин – отсутствие военно-учетного документа; отсутствие отметок о пребывании на воинском учете; пребывание в розыске; неявка по повесткам; отказ от вручения повестки; несоответствие военно-учетного документа данным из реестра "Оберег"; несвоевременное представление сведений об изменении своего места жительства, образования, работы и должности; нарушение порядка прохождения учебных сборов.