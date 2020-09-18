Политика Румыния создает мощную систему ПВО - из США прибыли ракетные комплексы Patriot

2020-09-18 14:46 378

Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot уже прибыли в Румынию на военную базу Капу Мидия.

По данным СМИ, основное оборудование первой системы ЗРК Patriot для ВВС Румынии начало поступать в августе и было направлено в национальный учебный центр противовоздушной обороны им. бригадного генерала Иона Бунеску. Там проходят испытания техники.

В планы румынского правительства входит создание интегрированной системы ПВО, в которую помимо Patriot должны входить шесть истребителей F-16 американского производства.

Напомним, еще в 2017 году на тот момент замминистра обороны Польши Бартош Ковнацкий заявил о неготовности Варшавы заплатить $10,5 млрд за американскую систему ПВО Patriot.

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