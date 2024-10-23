ВОЙНА В Украине роССия договорилась об обучении солдат КНДР на войне против Украины – WSJ

2024-10-23 17:37

Первая волна из около 1000 северокорейских солдат уже проходит военное обучение на территории России. После подготовки их могут привлечь к ведению боевых действий России против Украины.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на слова бывшего офицера российской разведки, информированного о деталях соглашения

Детали: По данным издания, соглашение между Россией и Северной Кореей заключили во время визита Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года. КНДР сначала предложила России артиллерийские снаряды в обмен на продовольствие и топливо, но соглашение также включало секретный пункт об отправке солдат. Первая волна из около 1000 северокорейских военных была отправлена в Украину, чтобы "узнать из первых рук", что такое ведение войны на опыте России.

Большинство северокорейских солдат сейчас находится на безопасном расстоянии от линии фронта, рассказал собеседник издания. Им показывают, как российские войска решают логистические вопросы на передовой, а также изучают принципы ведения войны с использованием беспилотников. По данным источника, в дальнейшем планируется отправка еще большего количества северокорейских солдат в Украину.

Аналитики считают, что эти войска могут выполнять различные роли: от техников-ракетчиков до работников, поддерживающих логистику на передовой.

По словам высокопоставленного представителя европейской разведки, Владимир Путин также может быть заинтересован в разжигании конфликта на Корейском полуострове, чтобы отвлечь внимание Запада и уменьшить поддержку Украины.

"Никакие тренировки или учения не могут воспроизвести реальный опыт войны, и это может принести дивиденды в случае будущего конфликта на Корейском полуострове", – отметил научный сотрудник по ядерной безопасности Rand Corp. Бенджамин Р. Янг.

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