ВОЙНА В Украине Стало известно, для чего рашисты хотят использовать северокорейских солдат

2024-10-24 13:35

Северокорейские войска, замаскированные под бурят и якутов, отправлены в бывшую Курскую область рф, чтобы помочь рашистам вернуть регион, который с августа частично удерживают Силы обороны Украины. Об этом свидетельствуют видеоматериалы, опубликованные разведывательной службой Южной Кореи, сообщает Financial Times.

По словам украинских аналитиков, эти силы, скорее всего, очень малы, чтобы переломить ход войны, ведь рф нужно удвоить свое 50-тысячное количество войск в Курской народной республике, чтобы вытеснить украинских военных и провести новую волну мобилизации, чтобы добиться успехов вдоль линии фронта в Украине.

Северокорейские войска усиливают армию рашистов в то время, как россия пытается увеличить свои силы из-за огромных потерь в Украине. По оценкам западных чиновников, они составляют более 600 тысяч убитых и раненых.

У западных разведчиков есть информация о том, что бункерный не прислушался к просьбам своего высшего руководства отдать приказ о новой волне мобилизации.

Несмотря на то, что рф может столкнуться с проблемами командования и контроля войсками КНДР, ее опыт ведения операций с поддерживаемыми Иран силами и ополченцами в гражданской войне в Сирии "даст московскому командованию очевидную модель, на которую можно опираться".

В Национальной разведывательной службе Южной Кореи сообщают, что отправляемые на россию войска принадлежат к 11 армии КНДР, элитному подразделению, которое называют Штормовой корпус.