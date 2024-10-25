Политика Кандидаты в президенты США перешли на личные оскорбления - Харрис назвала Трампа "фашистом"

2024-10-25 10:27

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис назвала своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа "фашистом", который стремится к "бесконтрольной власти" и военным, преданным лично ему. Об этом она сказала на фоне обвинений Трампа в неоднократно высказанных увлечениях Гитлером, сообщает The Guardian.

Отмечается, что Харрис выступила с незапланированной речью в своей резиденции в Вашингтоне. Причиной стали заявления Джона Келли, бывшего руководителя штаба Трампа о том, что политик сетовал на отсутствие у него генералов, присягающих ему на верность так же, как военачальники служили Гитлеру в нацистской Германии.



"Дональд Трамп становится все более неуравновешенным и нестабильным. Во время второго срока таких людей, как Джон Келли, не будет рядом, чтобы стать предохранителем против его склонностей и действий. Тех, кто когда-то пытался остановить его самые плохие импульсы, уже не будет рядом, и они больше не смогут его сдерживать", – сказала Харрис.



По ее словам, разглашенная позиция Трампа свидетельствует о том, что политик "не хочет иметь армию, лояльную Конституции США".



"Он хочет военных, которые будут отданы ему лично, которые будут выполнять его приказы, даже если он скажет им нарушить закон или отказаться от присяги на верность Конституции США", – сказала Харрис.



Задавая этот вопрос как строгий выбор для американских избирателей, которые пойдут на президентские выборы 5 ноября, она добавила: "Мы знаем, чего хочет Дональд Трамп. Он хочет бесконтрольной власти. Вопрос через 13 дней будет состоять в том, чего хочет американский народ".



Ссылаясь на разные сообщения относительно позиции оппонента, Харрис во время речи сказала: "Глубоко тревожно и невероятно опасно, что Дональд Трамп ссылается на Адольфа Гитлера, - человека, несущего ответственность за смерть шести миллионов евреев и сотен тысяч американцев. Это окно в то, кем на самом деле Дональд Трамп, от людей, которые знают его лучше всего".



"По словам Джона Келли понятно, что Дональд Трамп – это тот, кто, я цитирую, безусловно, подпадает под общее определение фашистов. Кто, по сути, поклялся быть диктатором в первый же день и поклялся использовать военных как свою личную милицию для осуществления своих личных и политических вендетт", - сказала Харрис.



Кандидат от демократов уже второй раз за неделю фактически назвала кандидата от республиканцев фашистом. На прошлой неделе она утвердительно ответила на вопрос ведущего по радио Детройту, который спросил, есть ли видение Трампа фашизмом, но не произнесла этого слова прямо.



Харрис выступила с обращением после того, как Трамп называл своих политических оппонентов "внутренним врагом" и призвал развернуть армию против тех, кто влечет за собой "хаос" на выборах.