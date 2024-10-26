Политика Шольц выступил против приглашения Украины в НАТО "прямо сейчас"

2024-10-26 09:30

 

Олаф Шольц высказал свое мнение касаемо первого пункта плана победы Зеленского, в котором говорится о приглашении Украины в НАТО.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в текущий момент он против приглашения Украины в НАТО из-за продолжающейся полномасштабной войны, начатой Россией, и что этот вопрос сейчас даже не стоит на повестке дня.

В интервью ZDF политик отметил, что в данный момент отсутствует какая-либо необходимость "в каких-то новых решениях", помимо решения о перспективах вступления Украины Североатлантический альянс, принятого на саммитах в Вашингтоне и Вильнюсе.

Шольц подчеркнул, что в этом вопросе он "четко выражает свою позицию" и он не изменит ее, даже несмотря на то, что приглашение Украины в НАТО является первым пунктом плана победы президента Украины Владимира Зеленского. Это же касается вопроса поставок немецких крылатых ракет Taurus.

"Страна, которая воюет, не может стать членом НАТО. Все это знают, с этим нет никаких разногласий. И в НАТО приглашение обычно достаточно быстро связывают с членством", – заявил Шольц.

По его словам, в ходе продолжающейся войны необходимо принимать "взвешенные действия", которые должны не только гарантировать поддержку Украине, но и не допустить более глобального конфликта — в частности, между Россией и НАТО.

Приглашение Украины в НАТО - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что против приглашения Украины в НАТО выступают семь стран. Среди них, в частности, Германия, Соединенные Штаты Америки и Венгрия. Хотя в Офисе Президента вскоре эту информацию опровергли.

Кроме того, США сейчас не готовы направить Украине приглашение в НАТО. По словам постоянного представителя США при НАТО в администрации президента Джо Байдена Джулианны Смит, в Альянсе еще не достигли той точки, когда Украине смогут предоставить приглашение.

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