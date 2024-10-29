Политика Владимир Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Генпрокурора Костина

2024-10-29 09:24

Президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную Раду согласовать увольнение Андрея Костина с должности генерального прокурора. Об этом говорится в проекте постановления №12153.

Соответствующий проект постановления №12153 был зарегистрирован в Верховной Раде.

Интересно, что перед тем стало известно, что Андрей Костин решил уйти с должности на фоне скандалов, связанных со злоупотреблениями в сфере оформления инвалидности прокурорам.

"Считаю абсолютно правильной позицию президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения о предоставлении инвалидностей, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность. В том числе политическая ответственность", - заявил Костин.

По его словам, сейчас на всех уровнях в государстве продолжаются проверки, расследуются уголовные производства.

"Многие позорные факты злоупотреблений установлены и в системе органов прокуратуры Украины", - признал Костин.

Он считает, что должны быть отменены не только неправомерные решения медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и пенсии, но и персональная политическая ответственность.

"Я благодарен президенту Украины и Верховной Раде Украины за доверие. Но в данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении с должности генерального прокурора", - резюмировал Костин.