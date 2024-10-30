ВОЙНА В Украине Стали известны цели и детали программы зимней єПідтримки

2024-10-30 08:24

В рамках программы зимней єПідтримки правительство ставит перед собой три основные цели. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, первая цель - это материально поддержать украинские семьи.

"Даем им дополнительный ресурс, который можно потратить на оплату услуг, в том числе коммунальных, и на оплату некоторых товаров, среди которых лекарства", - отметил глава правительства.

Вторая цель - активизировать внутренний спрос на украинские услуги.

"Уже начал работать Национальный кешбэк, государство провело первые выплаты людям. Это более 37 млн ​​грн. Всего к программе присоединились 2,4 млн украинцев и 1470 украинских производителей", - сообщил премьер-министр.

Третьей целью Шмыгаль назвал демонстрацию единства украинского общества ради победы.

"Один из вариантов, как потратить средства по программе єПідтримка - задонатить на украинскую армию. Таким образом, часть средств будет реинвестирована населением в нашу безопасность и оборону", - заявил он.