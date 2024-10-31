ВОЙНА В Украине Общие боевые потери оккупантов за время войны уже достигли почти 700 тысяч человек

2024-10-31 13:35

Украинские военные за сутки уничтожили 1310 рашистов. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.10.24 ориентировочно составили около 694 950 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В целом с начала войны было уничтожено: