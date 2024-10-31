Общие боевые потери оккупантов за время войны уже достигли почти 700 тысяч человек
2024-10-31 13:35
Украинские военные за сутки уничтожили 1310 рашистов. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.10.24 ориентировочно составили около 694 950 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В целом с начала войны было уничтожено:
- танков - 9156 (+19)
- боевых бронированных машин - 18 450 (+17)
- артиллерийских систем - 20 013 (+58)
- РСЗО - 1243 (+1)
- средств ПВО - 994 (+8)
- самолетов - 369
- вертолетов - 329
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 063 (+84)
- крылатых ракет - 2627 (+2)
- кораблей/катеров - 28
- подводных лодок - 1
- автомобильной техники и автоцистерн - 27 961 (+121)
- специальной техники - 3570 (+3)
- керченских мостов -1