ВОЙНА В Украине Общие боевые потери оккупантов за время войны уже достигли почти 700 тысяч человек

2024-10-31 13:35

Украинские военные за сутки уничтожили 1310 рашистов. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.10.24 ориентировочно составили около 694 950 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В целом с начала войны было уничтожено:

  • танков - 9156 (+19) 
  • боевых бронированных машин - 18 450 (+17) 
  • артиллерийских систем - 20 013 (+58) 
  • РСЗО - 1243 (+1) 
  • средств ПВО - 994 (+8) 
  • самолетов - 369
  • вертолетов - 329 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 063 (+84)
  • крылатых ракет - 2627 (+2) 
  • кораблей/катеров - 28 
  • подводных лодок - 1 
  • автомобильной техники и автоцистерн - 27 961 (+121) 
  • специальной техники - 3570 (+3) 
  • керченских мостов -1
subscriber subscriber

Еще по теме

Боевые потери рашистов приблизились к отметке в 700 тысяч человек

2024-10-28 13:32

Потери врага в войне против Украины быстро приближаются к отметке в 700 тысяч

2024-10-07 12:28

За неделю ВСУ ликвидировали почти 10 тысяч вражеских солдат и офицеров

2024-09-30 11:33

За сутки армия Украины ликвидировала еще 1400 вражеских солдат и офицеров

2024-09-24 13:35

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Сырский провел переговоры с командующим Вооруженными силами США в Европе

2024-10-31 14:29

Общие боевые потери оккупантов за время войны уже достигли почти 700 тысяч человек

2024-10-31 13:35

Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - Генштаб обнародовал новые данные

2024-10-31 12:30

В Украине началось обучение менеджеров по восстановлению страны

2024-10-31 10:27
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Сырский провел переговоры с командующим Вооруженными силами США в Европе 2024-10-31 14:29
Общие боевые потери оккупантов за время войны уже достигли почти 700 тысяч человек 2024-10-31 13:35
Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - Генштаб обнародовал новые данные 2024-10-31 12:30
В Украине началось обучение менеджеров по восстановлению страны 2024-10-31 10:27