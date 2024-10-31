ВОЙНА В Украине Сырский провел переговоры с командующим Вооруженными силами США в Европе

2024-10-31 14:29

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи. Об этом Сырский сообщил в Telegram.

Как отмечается, главной темой разговора была текущая ситуация на фронте.

"В настоящее время вдоль всей линии фронта продолжаются тяжелые бои высокой интенсивности. Именно поэтому в разговоре с генералом Каволи в очередной раз отметил важность усиления военно-технической поддержки Вооруженных сил Украины", - написал Сырский.

Главком ВСУ проинформировал, что враг, используя количественное преимущество в личном составе и технике, продолжает интенсивные штурмовые действия на нескольких направлениях.

Также Сырский и Каволи обменялись мнениями о неотложном и жестком реагировании международного сообщества на привлечение военного контингента КНДР к боевым действиям на стороне России.

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