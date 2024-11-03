ВОЙНА В Украине Мобилизация в Украине только с согласия: кого не будет трогать ТЦК

2024-11-03 13:30

В Украине продолжается военное положение, во время которого проходит мобилизация.

О важных исключениях при призыве военнообязанных сообщают юристы.

Принудительно на военную службу не могут быть призваны мужчины в возрасте до 25 лет и лица от 50 до 60 лет.

Также не подлежат призыву граждане с официально оформленной отсрочкой, мужчины с подтвержденной инвалидностью и бывшие военнопленные, которые вернулись из плена.

Важно отметить, что мобилизация лиц с инвалидностью возможна только с их личного согласия после прохождения заключения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Исключением являются мужчины с дефицитными военно-учетными специальностями, которые могут быть призваны независимо от возраста.