Политика В МИД Канады сделали заявление о вступлении Украины в НАТО

2024-11-03 09:30

 

Канада поддерживает приглашение Украины в Североатлантический альянс и предоставление ей со временем полноценного членства.

Об этом в Монреале заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

"Мы верим в это приглашение и убеждены, что место Украины - в НАТО. Конечно, нужно еще поработать с другими странами, а между тем поддерживать военные усилия Украины", - прокомментировала Жоли первый пункт Плана победы Украины, предусматривающий официальное приглашение в Североатлантический альянс.

По ее словам, именно поэтому более двух десятков государств заключили с Украиной соглашения о сотрудничестве в сфере обороны.

"Это временное решение, поскольку мы понимаем, что в отдаленной перспективе Украина должна войти в НАТО", - подчеркнула глава МИД Канады.

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