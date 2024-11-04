Жизнь Какова реальная ситуация в энергосистеме Украины после первого заметного похолодания

2024-11-04 08:23

Украина за сутки планирует импорт электроэнергии из стран ЕС. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что на текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 6000 МВт и мощностью 1300 МВт.

В Минэнерго добавили, что энергетикам удалось восстановить питание для более 16 тысяч потребителей, обесточенных в результате боевых действий.

Ранее Украина и Евросоюз договорились об увеличении возможности импорта электроэнергии зимой до 2,1 ГВт.

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