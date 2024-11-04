ВОЙНА В Украине В Укрэнерго пназвали причину отключений света в четырех областях Украины

2024-11-04 15:39

Сегодня в четырех областях обесточены 74 населенных пункта из-за непогоды. Об этом сообщило Укрэнерго.

"В результате штормовой погоды в отдельных регионах Украины на утро было обесточено 74 населенных пункта в четырех областях - Днепропетровской, Сумской, Киевской и Черниговской", - говорится в сообщении.

Указано, что энергетики продолжают восстановительные работы на линиях, но неблагоприятные погодные условия будут сохраняться в течение суток.

Вместе с тем потребление электроэнергии имеет тенденцию к росту. Сегодня утром его уровень был на 8,5% выше, чем в предыдущий рабочий день - в пятницу, 1 ноября. Причина такого существенного изменения - похолодание во всех регионах Украины.

Энергетики напоминают, что в часы максимального потребления утром и вечером - в энергосистеме сохраняется дефицит мощности, вызванный российскими атаками. Они просят не включать одновременно несколько мощных электроприборов в вечерние часы - с 16:00 до 21:00.

Сегодня Украина импортирует электроэнергию из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы общим объемом 4004 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 480 МВт.