Политика В Польше обвинили Зеленского во втягивании страны в войну

2024-11-05 20:48

По мнению вице-премьера Польши, втягивание в войну состоится, когда Варшава согласится сбивать российские ракеты и дроны.

Вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в желании втянуть Варшаву в войну с Россией.

Об этом сообщает Radio Zet.

Гавковский расскритиковал Зеленского за его последние заявления, назвав высказывания "не достойными политика, который многим обязан Польше".

Отвечая на вопросы журналистов, политик сказал, что Киев нечестно ведет себя в отношении Варшавы.

"Подаренная техника, граждане, о которых позаботились... Польша – большой друг Украины, транспортный узел. Мне казалось, что в таких ситуациях надо говорить кому-то "спасибо", а не травить..." – высказался польский вице-премьер-министр.

"Зеленский хочет, чтобы Польша сбивала ракеты над Украиной, то есть хочет, чтобы Польша вступила в войну, то есть хочет, чтобы Польша воевала с Россией. Зеленский в этих заявлениях хочет втянуть Польшу в войну с Россией", – заявил Гавковский.

Он заявил о своих ожиданиях, чтобы Зеленский и Украина ценили Польшу как друга, который подал руку в трудные времена, а не критиковали, когда захотели еще больше.

Напомним, Зеленский раскритиковал Польшу за отказ сбивать российские ракеты и дроны, летящие в ее направлениии, и за то, что Варшава до сих пор не передала Киеву обещанные старые истребители МиГ-29.