ВОЙНА В Украине Чем важны дроновые удары по по вражеским военным объектам в районе Каспийского моря

2024-11-08 12:29

Дроны Главного управления разведки Минобороны Украины на днях впервые ударили по вражеской флотилии в Каспийском море, соединенном каналом с Азовским морем. Каспийское море - одна из пяти локаций, где базируется военно-морской флот рф. Враг перебрасывает оттуда боевые корабли по внутреннему каналу и наносит удары с воздуха. Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"В целом считается, что у них есть четыре флота и флотилия. Для нас этот бассейн важен тем, что Азово-Черноморский регион, Азовское море имеет соединение с Каспием. Это Волго-Донской судоходный канал, и были факты, когда они перебрасывали в обе стороны некоторые единицы", - рассказал чиновник.

В Каспийском море также есть вражеские платформы с ракетоносителями, которые могут запускать морские ракеты типа Калибр. В то же время пока нет подтвержденной информации об обстрелах Украины с применением кораблей, находящихся в Каспии.

"Каспийское море они чаще используют для нанесения ударов именно с воздуха. То есть они заходят в эту акваторию специально и оттуда в них пусковые рубежи для того, чтобы обстреливать Украину. Делают они это, вероятнее всего, для того, чтобы в случае нештатного схождения старых достаточно ракет сделать невозможными потери среди собственного гражданского населения", - рассказал Плетенчук.