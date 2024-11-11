Экономика После победы Трампа Биткоин впервые в истории превысил отметку в 80 000 долларов

2024-11-11 10:27

Стоимость Bitcoin впервые в истории обновила исторический максимум, превысив 80 000 долларов. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.

Вчера криптовалюта снова выросла на 4,3% – до $79 771 и оставалась на уровне около $79 000.

Меньшие токены, в частности Cardano и мем – криптовалюта Dogecoin, также выросли.

Отметим, что биткоин увеличил семидневный прирост до более чем 16% на фоне выборов президента США.

Напомним, в январе США сделали важный шаг по легализации Bitcoin. Фондам-тяжеловесам отрасли BlackRock, Invesco и Fidelity более мелким конкурентам, включая Valkyrie, разрешили начать торги. После этого криптовалюта начала стремительно дорожать. Прошлый максимум биткоин обновил в марте 2024 года, когда подорожал до 73 777 долларов.

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