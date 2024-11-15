ВОЙНА В Украине В Минобороны впервые назвали число сотрудников ТЦК, пригодных к воинской службе

2024-11-15 11:32

В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) работают 36 тысяч человек. Об этомсообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, сообщает УНН.

Так, у него спросили, действительно ли в ТЦК работают около 100 тысяч человек.

"В ТЦК работает сейчас 36 тысяч человек, среди которых почти семь тысяч - это гражданские. Также среди военных есть ограниченно пригодные, достаточно много таких людей. Есть около трех тысяч женщин", - ответил Лазуткин.

Ранее на этой неделе стало известно, что в Верховной Раде предлагают расформировать ТЦК и СП, создав из их работников более 10 бригад для выполнения боевых задач на фронте. Однако сами военкомы уверяют, что в их штате большинство не способных к участию в боевых действиях по состоянию здоровья и другим уважительным причинам.