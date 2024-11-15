Политика Западные СМИ озвучили приоритеты Украины на возможных мирных переговорах Трампа

2024-11-15 17:29

Официальные лица Украины, которые в течение всей войны заявляли, что не уступят территорию, перед возможными переговорами, которые намерен провести Дональд Трамп, придают не меньшее значение получению гарантий безопасности. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на украинских чиновников.

Источники издания заявили, что защита интересов Украины на потенциальных переговорах будет "зависеть не от территориальных границ, которые, вероятно, будут определяться боевыми действиями", а от того, какие существуют гарантии соблюдения режима прекращения огня.

"Переговоры должны базироваться на гарантиях. Для Украины нет ничего важнее", – заявил председатель Комитета по обороне и разведке Верховной Рады Украины Роман Костенко.

Другой высокопоставленный украинский чиновник, говоривший на условиях анонимности, даже усилил это мнение:

"Территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все-таки второй вопрос. Первый вопрос – это гарантии безопасности".

Высокопоставленный украинский чиновник также сказал, что Киев хотел бы убедиться, что любая линия прекращения огня не повредит экономическому восстановлению страны после войны, например, оставив промышленные зоны слишком опасными для инвестиций. По словам официальных лиц, ширина демилитаризированной зоны – буферной зоны между двумя армиями – также будет ключевым фактором.