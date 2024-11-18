ВОЙНА В Украине Общие боевые потери врага превысили 720 тысяч и продолжают быстро расти

2024-11-18 12:28

С 24 февраля 2022 общие боевые потери личного состава рашистских войск на территории Украины ориентировочно составили 720 880 человек (+1640 засутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, с начала войны уничтожены: