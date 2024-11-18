ВОЙНА В Украине Общие боевые потери врага превысили 720 тысяч и продолжают быстро расти

2024-11-18 12:28

С 24 февраля 2022 общие боевые потери личного состава рашистских войск на территории Украины ориентировочно составили 720 880 человек (+1640 засутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, с начала войны уничтожены:

  • 9350 (+12) вражеских танков
  • 19 021 (+27) бронемашина
  • 20 556 (+36) артиллерийских систем
  • 1252 РСЗО
  • 999  средств ПВО
  • 369 самолетов
  • 329 вертолетов
  • 18 974 (+60) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 2641  крылатая ракета
  • 28 кораблей/катеров
  • 1  подлодка
  • 29 321 (+85) единица автомобильной техники и автоцистерн
  • 3653 (+2) единицы специальной техники
  • 1 незаконный керченский мост
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