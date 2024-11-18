Общие боевые потери врага превысили 720 тысяч и продолжают быстро расти
2024-11-18 12:28
С 24 февраля 2022 общие боевые потери личного состава рашистских войск на территории Украины ориентировочно составили 720 880 человек (+1640 засутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Кроме того, с начала войны уничтожены:
- 9350 (+12) вражеских танков
- 19 021 (+27) бронемашина
- 20 556 (+36) артиллерийских систем
- 1252 РСЗО
- 999 средств ПВО
- 369 самолетов
- 329 вертолетов
- 18 974 (+60) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 2641 крылатая ракета
- 28 кораблей/катеров
- 1 подлодка
- 29 321 (+85) единица автомобильной техники и автоцистерн
- 3653 (+2) единицы специальной техники
- 1 незаконный керченский мост