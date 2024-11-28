ВОЙНА В Украине Массированная атака врага: ПВО Украины за ночь сбили 79 ракет и 35 дронов

2024-11-28 13:35

В ночь на 28 ноября рашисты осуществили массированную комбинированную ракетно-дроновую атаку на украинскую энергетику. Уничтожены 76 крылатых ракет, три управляемые авиационные ракеты и 35 БПЛА из 188 вражеских целей. Об этом сообщили в Воздушных силах.



Отмечается, что с 19.30 27 ноября противник нанес удар по Украине ракетами разных типов и ударными беспилотниками.



В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено 188 средств воздушного нападения. Три зенитные управляемые ракеты С-300 РФ запустила по Харьковщине из Белгородской области.



Также по Украине враг выпустил 57 крылатых ракет Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков - Волгоградская область рф.



Из акватории Черного моря россияне запустили 28 крылатых ракет Калибр. Кроме того, три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 были выпущены из воздушного пространства над акваторией Черного моря.



Из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово оккупанты запустили 97 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа.



По состоянию на 10.30 подтверждено сбитие 76 крылатых ракет Х-101/Калибр; трех управляемых авиаракет Х-59/69; 35 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа (62 вражеских беспилотника) локационно потеряны.



Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.