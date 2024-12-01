Политика Трамп совещался с Орбаном относительно Украины — о чем шла речь

2024-12-01 09:30

В декабре венгерский премьер может стать посланником Трампа к лидерам Украины, России и Китая.

Избранный президент США Дональд Трамп после выборов провел несколько телефонных разговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщило Радио Свобода со ссылкой на источники своей венгерской службы.

Отмечается, что, по информации правительственных источников Венгрии, Трамп интересовался мнением Орбана по поводу прекращения войны в Украине.



"Орбан, поддерживающий дружеские связи с президентом России Владимиром Путиным и Трампом, критически относится к помощи Украине со стороны ЕС и препятствует режиму санкций блока против Москвы", - говорится в публикации.



Также сообщается, что Орбан готовится в декабре к новым поездкам с миротворческой миссией. Ее детали непонятны, но, по данным источников венгерской службы Радио Свобода, она может включать передачу посланий от Трампа Зеленскому, Путину и президенту Китая Си.

Как известно, 2 июля Орбан впервые побывал вУкраине с начала полномасштабной войны и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Он предложил украинской стороне прекратить огонь, после чего начать мирные переговоры с Россией.

Впоследствии стало известно, что Орбан прибыл в Москву. В Кремле сообщили, что премьер встретится с Владимиром Путиным, а одной из главных тем станет Украина.