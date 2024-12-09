ВОЙНА В Украине США объявило о новом пакете военной помощи Украине почти на миллиард долларов

2024-12-09 08:23

Министерство обороны США официально объявило о новом пакете оборонной помощи Украине на сумму 988 миллионов долларов. Об этом идет речь на сайте Пентагона.

"Министерство обороны США объявило о новом значительном пакете безопасности, призванном обеспечить Украину инструментами, необходимыми для победы в борьбе с российской агрессией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пакет оборонной помощи предусматривает выделение дополнительных 988 миллионов долларов США в рамках Инициативы помощи Украине (USAI), которая обеспечит Украину боеприпасами для ракетных систем и беспилотными летательными аппаратами.

Этот пакет также включает в себя поддержку программ технического обслуживания и ремонта, которые помогут Украине восстановить свои вооруженные силы, развивать и поддерживать боевую мощь".

Пакет включает, в частности:

Боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

беспилотные авиационные системы;

оборудование, компоненты и запасные части для обслуживания, ремонта и капитального ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники.

Как отметили в Пентагоне, это уже двадцать второй пакет USAI от администрации Байдена.