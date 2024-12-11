Потери врага в войне против Украины быстро приближаются к 800 тысячам
2024-12-11 08:24
С начала полномасштабного вторжения потери оккупантов превысили 755 тысяч военных в живой силе. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
В целом с начала войны ликвидировано:
- танков - 9 524 (+5)
- боевых бронированных машин - 19 596 (+7)
- артиллерийских систем - 21 064 (+3)
- РСЗО - 1 253
- средств ПВО - 1023
- самолетов - 369
- вертолетов - 329
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 107 (+14)
- крылатых ракет - 2 859
- кораблей/катеров - 28
- подлодок - 1
- автомобильной техники и автоцистерн - 31 037 (+48)
- специальной техники - 3 637 (+1)
- керченских мостов -1