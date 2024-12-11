ВОЙНА В Украине Потери врага в войне против Украины быстро приближаются к 800 тысячам

2024-12-11 08:24

С начала полномасштабного вторжения потери оккупантов превысили 755 тысяч военных в живой силе. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В целом с начала войны ликвидировано:

  • танков - 9 524 (+5) 
  • боевых бронированных машин - 19 596 (+7) 
  • артиллерийских систем - 21 064 (+3) 
  • РСЗО - 1 253 
  • средств ПВО - 1023 
  • самолетов - 369 
  • вертолетов - 329 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 107 (+14) 
  • крылатых ракет - 2 859 
  • кораблей/катеров - 28 
  • подлодок - 1 
  • автомобильной техники и автоцистерн - 31 037 (+48) 
  • специальной техники - 3 637 (+1) 
  • керченских мостов -1
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