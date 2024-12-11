ВОЙНА В Украине Потери врага в войне против Украины быстро приближаются к 800 тысячам

2024-12-11 08:24

С начала полномасштабного вторжения потери оккупантов превысили 755 тысяч военных в живой силе. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В целом с начала войны ликвидировано: