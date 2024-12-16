ВОЙНА В Украине За сутки армия врага потеряла 1070 солдат, а также больше 40 танков и бронемашин

2024-12-16 12:35

Армия рашистов за сутки с 15 на 16 декабря потеряла на фронте 1070 солдат и офицеров. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 16.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 763 510 (+1070)  
  • танков - 9563 (+12) 
  • боевых бронированных машин - 19 736 (+29)
  • артиллерийских систем - 21 151 (+23) 
  • РСЗО - 1256 
  • средств ПВО - 1025 
  • самолетов - 369 
  • вертолетов - 329 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 372 (+16) 
  • крылатых ракет - 2943 
  • кораблей/катеров - 28 
  • подводных лодок - 1 
  • автомобильной техники и автоцистерн - 31480 (+82) 
  • специальной техники - 3650 (+2)
  • керченских мостов -1
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