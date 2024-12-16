За сутки армия врага потеряла 1070 солдат, а также больше 40 танков и бронемашин
2024-12-16 12:35
Армия рашистов за сутки с 15 на 16 декабря потеряла на фронте 1070 солдат и офицеров. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 16.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 763 510 (+1070)
- танков - 9563 (+12)
- боевых бронированных машин - 19 736 (+29)
- артиллерийских систем - 21 151 (+23)
- РСЗО - 1256
- средств ПВО - 1025
- самолетов - 369
- вертолетов - 329
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 372 (+16)
- крылатых ракет - 2943
- кораблей/катеров - 28
- подводных лодок - 1
- автомобильной техники и автоцистерн - 31480 (+82)
- специальной техники - 3650 (+2)
- керченских мостов -1