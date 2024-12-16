ВОЙНА В Украине За сутки армия врага потеряла 1070 солдат, а также больше 40 танков и бронемашин

2024-12-16 12:35

Армия рашистов за сутки с 15 на 16 декабря потеряла на фронте 1070 солдат и офицеров. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 16.12.24 ориентировочно составили: