ВОЙНА В Украине Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - обнародованы новые данные

2024-12-16 16:33

Больше всего враг за прошедшие сутки атаковал на Времовском направлении. На фронте произошло 228 боевых столкновений. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей Facebook-странице.

Ситуация на направлениях:

На Харьковском направлении россияне 10 раз атаковали в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Тихое и Волчанск.

На Купянском направлении отбиты четыре атаки недалеко от Загрызового и Лозовой.

На Лиманском направлении россияне атаковали 20 раз в направлении близ Новоегоровки, Грековки, Тернов, Твердохлебового и Надежды.

На Северском направлении 34 боестолкновения произошло вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении отбиты четыре атаки в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении россияне 12 раз атаковали неподалеку от Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении остановлены 32 атаки вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Зеленое, Песчаное и Новооленовка.

На Кураховском направлении враг 32 раза атаковал в районах Старых Тернов, Солнцевки, Зари, Курахово и Успеновки.

На Времовском направлении россияне 35 раз атаковали в районах Сухих Ялов, Разлива, Зеленовки, Константинопольского и не только.

На Приднепровском направлении отбиты пять атак.

В Курской области Силы обороны отразили 38 вражеских атак.

Напомним, аналитики DeepState сообщили, что ВСУ победили в большом бою на Донбассе. Речь идет о столкновении в районе села Песчаное.

Также сообщалось, что за сутки 14 декабря оккупационная российская армия потеряла 1280 военнослужащих. Общие потери страны-агрессора России приближаются к 770 тыс. убитыми и ранеными.