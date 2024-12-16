Жизнь Адмін каналу Джокер заявив, що Олег Гороховський через monobank нібито «відбілює» гроші для Лачена, - Марія Барабаш

2024-12-16 19:35

Голова правління антикорупційної громадської «Спротив» Марія Барабаш виклала переписку з адміністратором Telegram-каналу “Джокер” Романом Кравцем, який заявив, що співвласник monobank Олег Гороховський нібито допомагає деяким блогерам легалізувати доходи.

«Лачен купив машину нещодвано, Тойота рав (Toyota RAV-4), Гороховський зробив йому білі гроші через Моно», - наголосив він. Кравець надав нібито спільну фотографію Гороховського із Лаченом і Лебігою та заявив, що власник monobank нібито є їхнім куратором.

«Він їх використовує для свого медійного захисту. Вони йому не цікаві. Він їх просто використовує. Як об у медіа на нього не нападали. Можете про це написати. Він не такий білий як здається. Він продає борги колекторам. Людей потім просто в ліс вивозять. Він дуже гнила людина. Лачен, Лебіга та Дорофеєва - він їм допомагає відмивати гроші і робити їх білими через Моно», - заявив Роман Кравець.

Нагадаємо, у липні та у листопаді hromadske випустило два розслідування про розкішне життя 30-річного Кравця, який ніде не працює і при цьому веде гламурний спосіб життя, а також регулярно виїжджає за кордон, де скуповує люксові бутіки Hermes та Chanel у Парижі. При цьому він навіть вказував вартість своїх "послуг" прямо в описі каналу "Джокер". Кравець зазначив, що реклама коштує від $67 500, стоп на публікацію від $489 000, а видалення публікації від $33 600.

Тепер у спілкуванні із Марією Барабаш він фактично заявив, що тг-канал Джокер - це бізнес бандитів, який приносить $2 млн. на місяць.

Джерело: fraza.com