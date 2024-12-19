Жизнь Александр Усик выразил соболезнования семье бывшего чемпиона Тайсона Фьюри

2024-12-19 10:27

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) выразил соболезнования семье бывшего чемпиона Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО).

Украинец поддержал британца и его супругу, которые потеряли ребенка перед первым боем в мае.

"Это невероятно печально. Я молюсь, чтобы с ними все было хорошо и чтобы это не была глубокая травма, которая слишком сильно влияет на их жизнь. Я желаю им всего наилучшего", - приводит слова Усика The Guardian.

Отметим, что семья Фьюри воспитывает семь детей.