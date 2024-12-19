ВОЙНА В Украине За сутки армия Украины ликвидировала еще более 1500 вражеских солдат и офицеров

2024-12-19 11:34

Потери рашистов на фронте в период с 18 на 19 декабря составили 1530 солдат. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ, опубликованные в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 768 220 (+1530) 
  • танков - 9576 (+5)
  • боевых бронированных машин - 19 799 (+27) 
  • артиллерийских систем - 21 178 (+14)
  • РСЗО - 1256 
  • средств ПВО - 1026 (+1) 
  • самолетов - 369 
  • вертолетов - 329 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 521 (+51) 
  • крылатых ракет - 2943
  • кораблей/катеров - 28 
  • подводных лодок - 1 
  • автомобильной техники и автоцистерн - 31 678 (+68) 
  • специальной техники - 3656 (+4) 
  • керченских мостов - 1
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