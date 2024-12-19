За сутки армия Украины ликвидировала еще более 1500 вражеских солдат и офицеров
2024-12-19 11:34
Потери рашистов на фронте в период с 18 на 19 декабря составили 1530 солдат. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ, опубликованные в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 768 220 (+1530)
- танков - 9576 (+5)
- боевых бронированных машин - 19 799 (+27)
- артиллерийских систем - 21 178 (+14)
- РСЗО - 1256
- средств ПВО - 1026 (+1)
- самолетов - 369
- вертолетов - 329
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 521 (+51)
- крылатых ракет - 2943
- кораблей/катеров - 28
- подводных лодок - 1
- автомобильной техники и автоцистерн - 31 678 (+68)
- специальной техники - 3656 (+4)
- керченских мостов - 1