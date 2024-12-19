ВОЙНА В Украине За сутки армия Украины ликвидировала еще более 1500 вражеских солдат и офицеров

2024-12-19 11:34

Потери рашистов на фронте в период с 18 на 19 декабря составили 1530 солдат. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ, опубликованные в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.12.24 ориентировочно составили: