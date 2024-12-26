ВОЙНА В Украине Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - обнародованы новые данные Генштаба

2024-12-26 16:43

Ситуация на фронте остается сложной. За прошедшие сутки зафиксировано 217 боевых столкновений. На Покровском направлении защитники остановили 57 российских штурмов. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке в четверг, 26 декабря.

На Харьковском направлении враг три раза атаковал позиции украинских защитников в районе Волчанска. На Купянском направлении за сутки произошло семь атак российских захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Двухлетней, Песчаной, Колесниковки и Лозовой. Противник пытается реализовать свое численное преимущество.

На Лиманском направлении враг атаковал 26 раз. Пытался вклиниться в оборону ВСУ вблизи Новоегоровки, Копанок, Зеленого Гая, Макеевки, Тернов, Ямполевки, Серебрянского леса и в направлении Дружелюбовки.

На Северском направлении россияне проводили два наступательных действия в районе Белогоровки. На Краматорском направлении оккупанты 11 раз атаковали в районах населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмовых действий агрессора в направлении населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Покровск, Новый Труд, Зеленое и Новотроицкое. Противник продолжает накапливать силы для последующих атак.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 31 российскую атаку. Отдельные позиции Сил обороны разрушены в результате штурмовых действий и огневого влияния противника. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Петропавловка, Славянка, Ясеново, Курахово, Андреевка и Дачное.

На Времовском направлении противник совершил 35 штурмов украинских позиций в районах Константинопольского, Янтарного, Константинополя, Разлива, Великой Новоселки, Новоселки, Благодатного и Времовки.

На Гуляйпольском направлении в районе населенного пункта Белогорье враг один раз пытался прорвать оборону. На Ореховском направлении российские войска дважды штурмовали позиции Сил обороны в районе населенного пункта Новоданиловка.

ВСУ продолжают операцию в Курской области РФ. За минувшие сутки россияне совершили 440 обстрелов на направлении. Украинские защитники отразили 26 штурмовых действий, одно боестолкновение еще не завершено.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления и пункт управления БПЛА противника.